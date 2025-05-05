После наезда автомобиля на людей на улице Рубинштейна возбуждено уголовное дело

Петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины-водителя, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна, 24. Дело расследуется по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что предполагаемая 32-летняя нарушительница наехала на посетителей кафе умышленно, обосновывая свои действия произошедшим конфликтом с представителями заведения.

В настоящий момент подозреваемая задержана. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ночью 3 мая петербурженка за рулем Mercedes врезалась в толпу людей на улице Рубинштейна. В результате происшествия пострадал гражданин Сирии, его доставили в больницу с переломом голени.

Андрей Цедрик