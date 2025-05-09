Более 5 тыс. военнослужащих приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в центре Петербурга прошел военный парад, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 5 тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона всех видов и родов войск.

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Помимо военных, в парадных расчетах по Дворцовой прошли сотрудники силовых ведомств: Росгвардии, МВД и МЧС, а также кадеты, курсанты, ученики кадетских классов, юнармейцы. Впервые в параде участвовали Российская таможенная академия, академия Следственного комитета РФ и Северо-Западное казачье войско.

Механизированную колонну представляли свыше 100 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34. В частности, перед трибунами прошли комплексы «Искандер-М», «С-400 Триумф», «Бастион». При этом воздушной части Парада Победы в Петербурге в этом году снова не было.

Командовал парадом врио начальника штаба Ленинградского военного округа (ЛенВО) генерал-майор Михаил Лысенко. Принимал парад врио командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с подготовкой и проведением Парада Победы в Петербурге на несколько дней перекрыли центральные улицы города. Ограничения продлятся в течение всего дня 9 Мая.

Напомним, что в День Победы в Петербурге пройдут многочисленные мероприятия, посвященные этой дате. Все подробности — в нашей специальной праздничной афише. При этом в центре города будет ограничена работа сразу нескольких станций метро.

Какие еще ограничения ждут жителей и гостей Петербурга 9 Мая — в материале «Ъ-СПб» «Торжества с временными неудобствами».

Андрей Цедрик