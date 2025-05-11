С петербургской квартирой певицы Анны Нетребко разбираются судебные приставы

Судебным приставам для исполнения передано решение суда об обязательстве допуска коммунальных служб в петербургскую квартиру оперной певицы Анны Нетребко, а также о взыскании неустойки. На изменения в базе исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ обратил внимание ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представители коммунальных служб должны проверить квартиру на предмет «наличия или отсутствия несогласованной перепланировки и (или) переустройства помещения». Октябрьский райсуд установил неустойку в размере 20 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда, а также постановил взыскать с госпожи Нетребко госпошлину в размере 6 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские приставы в 2024 году арестовали имущество на 12 млрд рублей.

Дарья Астанина