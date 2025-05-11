«Барселона» со счетом 4:3 обыграла «Реал» и приблизилась к победе в чемпионате

«Барселона» на своем поле со счетом 4:3 обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Так каталонский клуб за три тура до конца оторвался от своего главного конкурента на семь очков и вплотную приблизился к победе в первенстве.

В составе хозяев дублем отметился Рафинья, по голу забили Эрик Гарсия и Ламин Ямаль. У гостей хет-трик в активе Килиана Мбаппе. Француз вышел на первое место в классификации бомбардиров чемпионата Испании: теперь на его счету 28 голов в турнире.

«Барселона» одержала четвертую победу в четырех матчах против «Реала» в нынешнем сезоне. Ранее она разгромила соперника в чемпионате (4:0), финале Суперкубка Испании (5:2) и в дополнительное время одолела его в финале Кубка страны (3:2).

«Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, на ее счету 82 очка. Математические шансы на чемпионство у «Реала», на счету которого 75 очков, остаются. Для этого столичному клубу нужно победить в каждом из трех оставшихся матчей и надеяться, что «Барселона», в свою очередь, до финиша сезона не сможет набрать больше одного зачетного балла.

Роман Левищев