На муниципалитеты разрешили вешать собак

Конституционный суд (КС) не увидел нарушения в том, что региональные власти передают на муниципальный уровень свои полномочия по обращению с бродячими животными. Однако такая передача возможна, только если она подкреплена соответствующим материальным и финансовым обеспечением. Об этом говорится в определении суда об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации города Майкопа, которая просила проверить нормы законов о местном самоуправлении (МСУ) и об ответственном обращении с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поводом для жалобы стало вынесенное еще в 2022 году решение Майкопского горсуда, который по иску прокуратуры обязал горадминистрацию в шестимесячный срок создать приют для содержания бездомных животных и обеспечить его функционирование. В решении суда отмечается, что организация мероприятий по обращению с бесхозными животными относится к полномочиям региональных властей, но муниципальному образованию на эти цели из бюджета Адыгеи в 2021 и 2022 годах выделялись субвенции в размере 1,06 млн руб. Горадминистрация, в свою очередь, заключала контракты с предпринимателями, которые должны были заниматься отловом животных. Однако в 2021 году было зарегистрировано 19 обращений по фактам нападения собак на жителей города, а в 2022-м — уже 40. В итоге суд пришел к выводу, что проведенные администрацией Майкопа мероприятия «не достигают в полной мере поставленных задач, не снимают возникшую социальную напряженность и не обеспечивают безопасность граждан», и обязал муниципалитет создать приют для животных. Апелляционная и кассационная инстанции такое решение поддержали, хотя и сочли необходимым разъяснить, что речь не обязательно идет о строительстве. Верховный суд тоже не нашел оснований для пересмотра дела.

В своем обращении в КС администрация Майкопа указывала, что создание приютов для животных является самостоятельным полномочием органов госвласти субъекта РФ и не входит в состав отдельных государственных полномочий по обращению с животными, которые в Адыгее были переданы органам МСУ. А законы, которые допускают возложение на муниципалитет такой обязанности, вступают в противоречие с Конституцией, ведь та гарантирует независимость МСУ.

Однако КС не увидел противоречий в передаче отдельных полномочий на муниципальный уровень — разумеется, при условии их надлежащего финансирования. Принцип единства системы публичной власти предполагает слаженное взаимодействие всех ее уровней, и механизмы такого взаимодействия должны быть построены на началах сбалансированного организационного и финансового участия каждого из трех уровней публичной власти, указал КС. Имея правомочие по созданию приютов для животных, органы госвласти регионов при передаче его на уровень МСУ обязаны соблюдать установленный порядок и обеспечивать предоставление необходимых материальных и финансовых средств. В частности, уточнил КС, соответствующий региональный закон должен содержать методику расчета нормативов для определения объема выделяемых субвенций, перечень необходимого для реализации полномочий имущества, условия и порядок прекращения переданных полномочий.

Правда, из текста определения КС неясно, предусмотрели ли все это власти Адыгеи при передаче городу полномочий по отлову и содержанию бесхозных животных. В администрации Майкопа на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

КС не в первый раз обращается к теме обязательного финансирования государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень. В частности, два года назад он разрешил муниципалитетам не платить за ликвидацию бесхозных свалок, если они расположены на государственных землях, и потребовал от федерального законодателя предусмотреть источники финансирования таких работ. Тогда КС в первый раз сослался на новые положения Конституции о единстве публичной власти.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский напоминает, что новая редакция ст. 132 Конституции, принятая в 2020 году, сформулирована однозначно: любая передача органам МСУ госполномочий возможна только при условии передачи необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. «Но здесь возникает другая проблема: проверить конституционность этой нормы, а значит, и ее исполнение нельзя без обращения к фактам. Потому что как проверить требования Конституции об обеспечении ресурсами, не анализируя каждый рубль?» — отмечает эксперт. Тем самым, по его мнению, конституционная норма вступает в клинч с нормами закона о КС, в соответствии с которыми суд не проверяет факты и экономическую целесообразность, но обязан проверить конституционность оспариваемых норм и законов. «И мы видим, что в случае сомнений в том, отказывать ли по формальным основаниям или внимательно изучить проблему, КС выбирает первое»,— констатирует господин Брикульский.

Анастасия Корня