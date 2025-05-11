В аэропорту Сочи по техническим причинам задержан рейс в Екатеринбург

Права пассажиров в аэропорту Сочи в связи с длительной задержкой рейса в Екатеринбург контролирует прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

«В международном аэропорту Сочи по техническим причинам задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург. Пассажиры обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами»,— говорится в сообщении.

Сочинская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, в аэропорту организован прием граждан. О нарушении их прав пассажирам можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Алена Воробьева