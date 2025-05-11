Исламу Махачеву скоро придется потяжелее

Ближайшее будущее Ислама Махачева, главной отечественной звезды смешанных единоборств (MMA), кажется, определил бой, в котором австралиец Джек Делла Маддалена отнял титул чемпиона UFC, основного в этом виде промоушена, в полусреднем весе (до 77,1 кг) у американца Белала Мухаммада. Итог этого поединка позволяет Махачеву, владельцу звания в легком весе (до 70 кг), реализовать план покорения и следующей категории.

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Фото: Christopher Pike / Reuters Ислам Махачев

Фото: Christopher Pike / Reuters

Центральным событием турнира UFC, который состоялся в минувшие выходные в Монреале, стал бой за титул чемпиона в полусреднем весе между его владельцем — знаменитым американцем Белалом Мухаммадом — и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Маддалена совершил стремительный взлет в иерархии MMA. В UFC он очутился совсем недавно, в 2022 году, но серией эффектных выигрышей, добытых прежде всего благодаря прекрасной ударной технике, заставил воспринимать себя как охотника за званием.

А шанс побиться за него уже в восьмом поединке во флагманском промоушене Маддалене подарили обстоятельства в виде травмы претендента — казахстанца Шавката Рахмонова.

Джек Делла Маддалена использовал его максимально эффективно. В столкновении с обладающим колоссальным опытом Белалом Мухаммадом австралиец, до сих пор не сталкивавшийся с бойцами из первой пятерки рейтинга UFC, котировался чуть ниже. Однако ему удалось нейтрализовать, по сути, все козыри своего оппонента, который раз за разом безуспешно пытался перевести Маддалену в партер. Сам же претендент очень активно работал в стойке и часто доставал американца неприятными ударами.

Выигрыш Джеку Делла Маддалене после пяти раундов отдали все три арбитра. На двух картах перевес был минимальным — 48:47, на третьей чуть солиднее — 49:46. А после объявления счета в контексте перспектив нового чемпиона чаще всего звучало имя россиянина Ислама Махачева, занимающего верхнюю строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Делла Маддалена

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Джек Делла Маддалена

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

На самом деле, в том, что от монреальского боя зависит ближайшее будущее отечественной суперзвезды MMA, не было никаких сомнений еще до того, как он состоялся. Предыдущее выступление Ислама Махачева состоялось в январе. Тогда он легко справился с бразильцем Ренату Мойкану. В действительности Мойкану не должен был встретиться с Махачевым. Предполагалось, что в этот день россиянин проведет гораздо более интригующий поединок — против представляющего Армению Армана Царукяна, которого многие аналитики называли опасным оппонентом для фронтмена MMA. Однако за сутки до него Царукян неожиданно отказался от выступления, сославшись на обострение травмы спины.

При этом глава UFC Дейна Уайт сразу отметил, что не готов сохранить за Арманом Царукяном прежний, то есть безусловного претендента на титул, ранг.

Это решение сузило до предела круг таких оппонентов Ислама Махачева, которые могли бы гарантировать особенный в плане востребованности бой россиянина. Сначала казалось, что он проведет его против принявшего решение сменить категорию чемпиона в весе до 66 кг Илии Топурии, спортсмена грузинского происхождения, выступающего за Испанию, резко прибавившего в смысле популярности. Однако в последнее время Махачев постоянно давал понять, что его, как и Топурию, гораздо больше привлекает идея с покорением новой категории. При этом он не скрывал, что ее реализация тесно связана с исходом поединка между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой. Дело в том, что Махачев исключил вариант с противостоянием с американцем, своим другом и партнером по тренировкам. Зато вариант с Маддаленой он не исключал. Более того, непосредственно перед монреальским турниром о нем прямо высказался и Дейна Уайт.

Совсем уж четкие очертания сюжет с боем между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой приобрел после завершения поединка австралийца против Белала Мухаммада.

Выйдя в ринг, Маддалена сообщил, что «хотел бы отомстить» Махачеву за соотечественника Александра Волкановски.

Волкановски, бывший лидер классификации лучших из лучших, дрался с Исламом Махачевым дважды. Первый поединок в феврале 2023 года вышел безумно драматичным. Махачев, пережив непростой пятый раунд, взял в нем верх по очкам. В октябре 2023 года в повторном поединке россиянин жестоко нокаутировал австралийца уже в первом раунде. Однако оппоненты находились в неравных условиях. Волкановски в экстренном порядке заменил в качестве участника матча Чарльза Оливейру и имел крайне мало времени на подготовку.

Ислам Махачев оперативно отреагировал на вызов Джека Делла Маддалены в своем аккаунте в X. Он написал, что «покажет ему другой уровень», что ведущие медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства,— такие как ESPN, однозначно интерпретировали как согласие на бой.

Алексей Доспехов