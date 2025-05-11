Skoda представила концепт футуристичного мотоцикла Slavia B

Чешская компания Skoda, чья история началась в 1899 году с выпуска велосипедов и первых мотоциклов, представила концепт мотоцикла Slavia B. Модель создана в рамках программы Modern Solid как футуристическая интерпретация одной из первых двухколесных разработок бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skoda Фото: Skoda

Автором проекта стал французский дизайнер Ромен Бюкай. Модели добавили классические черты так называемых кафе-рейсеров, в которых комфорт приносится в жертву управляемости и скорости: одиночное седло и низко расположенный руль, а также светодиодные фары.

Slavia B получила кожаное седло и небольшой кожаный бардачок, которые являются данью прародителю мотоцикла — моторизированному велосипеду. На корпусе есть эмблема Laurin & Klement в честь основателей компании. Технические характеристики разработчики пока не раскрывают.

Евгений Федуненко