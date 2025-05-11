В Ярославле открылся фестиваль Юрия Башмета

В Ярославле 10 мая открылся XVII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста Юрия Башмета. Открытие прошло в КЗЦ «Миллениум» и было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На сцене выступил Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Прозвучали «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского и песни военных лет. В роли чтеца выступил народный артист РФ Сергей Гармаш. Вместе с Юрием Башметом в концерте приняли участие певцы Эльмира Караханова, Анна Юркус, Давид Посулихин, Николай Землянских и филармоническая хоровая капелла «Ярославия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Гармаш (слева) и Юрий Башмет (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Сергей Гармаш (слева) и Юрий Башмет (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фестиваль продлится до 18 мая включительно. 11 мая в Волковском театре пройдет спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием Юрия Башмета, Евгения Миронова и Марии Смольниковой. 12 мая в концертном зале им. Собинова состоится гала-концерт к 185-летию Петра Чайковского.

13 мая в Ярославской филармонии пройдет концерт «Молитвенные флаги на ветру». Музыканты проекта Beijing Contemporary Soloists (Китай) исполнят сочинения современных китайских композиторов. 14 мая — концерт брасс-ансамбля «A.M.A.D.I.S. Brass» Большого театра Республики Беларусь.

15 мая на сцену филармонии выйдет камерный оркестр Заслуженного коллектива России Санкт-Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. 16 мая в концертном зале им. Собинова пройдет выступление виолончелиста Александра Князева и лауреата международных конкурсов Ксении Башмет (фортепиано).

17 мая артист театра и кино Игорь Костолевский, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, солисты Ксения Башмет, Грант Башмет представят спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Юрия Казакова. Закроется фестиваль 18 мая в Ярославле концертом, посвященном 100-летию Леонида Когана.

Концерты пройдут не только в Ярославле, но и в других городах региона. 14 мая выступление состоится в Ростове Великом, 15 мая — в Гаврилов-Яме, Угличе, Некрасовском, Рыбинске, 16 мая — в Переславле-Залесском на Народной площади.

Алла Чижова