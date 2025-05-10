Около 600 сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность на 9 Мая в Татарстане

В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан во время мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, в Татарстане участвовали около 600 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Для выполнения поставленных задач во взаимодействии с сотрудниками МВД по республике были задействованы бойцы вневедомственной охраны, СОБР, ОМОН «Ак Барс» и «Тайфун», а также военнослужащие казанского полка Приволжского округа ВНГ России. В обеспечении порядка также участвовали члены добровольных народных дружин, частные охранные организации и муниципальные служащие.

На площади Тысячелетия в Казани использовали беспилотные летательные аппараты и комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-60». После торжественной части росгвардейцы обеспечили безопасность шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие около 150 тыс. человек.

В Набережных Челнах для антитеррористической безопасности места массовых мероприятий проверяли специалисты ОМОН «Тайфун» с помощью собак. В других населенных пунктах республики сотрудники вневедомственной охраны усилили наряды полиции. Все праздничные мероприятия прошли без грубых нарушений порядка.

Влас Северин