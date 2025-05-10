В «Бессмертном полку» на Ямале приняли участие почти 77 тыс. жителей

В Ямало-Ненецком автономном округа (ЯНАО) почти 77 тыс. северян приняли участие в акции памяти «Бессмертный полк» на День Победы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

В шествии поучаствовал и сам глава региона, пронеся портреты членов своей семьи. «Иван Максимов, гвардии младший сержант, погиб в 1944 под Будапештом. Михаил Ерохин, гвардии генерал-майор, защищал Москву, штурмовал Кенигсберг. Фотографии участников Великой Отечественной войны в нашей семье берегут как реликвии, а их истории каждый из нас, потомков, знает наизусть. Обязательно расскажу их сыну, когда подрастет»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, в Салехарде (ЯНАО) количество участников акции «Бессмертный полк» достигло 10 тыс. человек. Всего в очных шествиях в регионах Уральского федерального округа (УрФО) приняло участие более 1,233 млн человек.

Ирина Пичурина