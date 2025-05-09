В Москве дали салют в честь 80-летия Победы

В Москве состоялся праздничный салют, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в городе установили 72 пусковые машины фейерверков. Залпы производили из артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Тысячи жителей столицы собрались, чтобы увидеть праздничный фейерверк. Салют продлился 10 минут. В небо столицы запустили свыше 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов.

Салют в честь юбилея Победы дали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Туле, Смоленске, Саратове, Махачкале, Новосибирске, Хабаровске, Иркутске и других городах России. Это первый масштабный салют в регионах России с 2022 года.

Екатерина Отрашкевич