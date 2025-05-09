Более 500 салютных залпов произвели в Екатеринбурге в честь 80-летия Победы

День Победы в Екатеринбурге завершился праздничным салютом в акватории Городского пруда. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) произвели более 500 залпов из раритетных ЗиС-3 образца 1942 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Праздничные залпы из артиллерии времен Великой Отечественной войны произвели шесть расчетов ЦВО. Небо над уральской столицей осветили фейерверки "Фиалка", "Вега" и "Ассоль"»,— говорится в сообщении.

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Стефания Автомонова