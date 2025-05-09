«Европейцы, вспомните это»

В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад в честь годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В торжественном шествии приняли участие более 2,2 тыс. военных и свыше 90 единиц техники. В акции «Бессмертный полк», которая в городе прошла впервые за три года в очном формате, приняло участие около 100 тыс. человек, включая полпреда Артема Жогу и врио губернатора Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад Победы в Екатеринбурге. Колонна военной техники

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Парад Победы в Екатеринбурге. Колонна военной техники

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Увидеть парад Победы в Екатеринбурге традиционно смогли немногочисленные зрители — на площадь 1905 года прошли около 4 тыс. человек. В целях безопасности силовики ограничили вход и впервые ввели новую меру антитеррористической защищенности — отключили мобильный интернет в центре города. В мэрии Екатеринбурга пояснили: прежде всего парад проводится для фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто.

Первыми по площади 1905 года проехали в открытых автомобилях около 40 ветеранов ВОВ, которых разместили перед монументом Ленину.

С трибуны в праздничном кителе к ним обратился полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, который выступал на параде Победы в городе впервые. «Великая Отечественная война стала жестоким уроком для всех нас, она показала, как важно объединиться для защиты суверенитета. Сегодня мы вновь отстаиваем интересы нашей Родины под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина»,— сказал экс-комбат «Спарты».

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, для которого выступление на Дне Победы в Екатеринбурге стало также первым, добавил, что в годы ВОВ на фронт ушли более 700 тыс. свердловчан. «500 воинских частей и соединений были сформированы на Урале, в том числе легендарный Уральских добровольческий танковый корпус, прошедший боевой путь от Орла до Праги»,— пояснил он. Господин Паслер отметил, что в тот момент область стала кузницей оружия, лабораторией по изготовлению новых сплавов и местом, где «второй дом нашли бесценные коллекции Эрмитажа». «Благодаря подвигу ветеранов мы живем в свободной стране, растим детей, работаем на благо Родины»,— заключил он.

Завершив объезд войск, к собравшимся обратился и врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков. Он напомнил, что война началась с нападения фашистской Германии на «молодое многонациональное государство, которое стремительно развивалось, выводя народ из Средневековья».

«В те далекие годы, население европейских стран с Красной Армией в едином строю громило фашистов. Югославы, поляки, французы, болгары стояли с нами в едином строю. Европейцы, вспомните это»,— призвал генерал-лейтенант с трибуны.

Дмитрий Глушенков пояснил, что европейские страны «забыли уроки истории и пытаются повторить ошибки прошлого». «Недобитки фашистов при попустительстве и поощрении многих европейских государств пустили корни на Украине, они снова заявили о себе, попытались поднять головы, взять власть. Не выйдет. Мы никогда не дадим в обиду последователям фашистов никого. Били, бьем и будем бить»,— заявил он и поблагодарил ветеранов «за годы мирной жизни после ВОВ».

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Перед 4 тыс. зрителей в ходе парада прошли более 2,2 тыс. представителей 15 видов и родов войск, включая 600 участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. За ними последовала колонна из более чем 90 единиц военной техники, которую возглавил танк Т-34, участвовавший в боевых действиях на Курской дуге и в освобождении Европы.

Впервые военные задействовали в торжественном шествии танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М «Бережок», зенитную ракетную систему С-300В4, бронеавтомобиль «Буран», защищенный автомобиль спецназначения «Титан» и медицинский бронеавтомобиль «Линза». На платформах провезли беспилотные летательные аппараты.

После завершения парада Денис Паслер спустился с трибуны, чтобы лично обратиться к ветеранам и командирам парадных расчетов. Пожав всем руки и поздравив с праздником, врио губернатора взял штендер с портретом прадеда и отправился к участникам «Бессмертного полка».

Господин Паслер пояснил, что его прадед, наводчик Михаил Рагозин, воевал в артиллерийском полку на Белорусском фронте. «Не удалось лично поговорить, расспросить о тех боях и поблагодарить за отвагу. Но сегодня, спустя 80 лет с Великой Победы, которую принес миру и мой прадед, мы в "Бессмертном полку" говорим спасибо этому великому поколению героев»,— отметил врио губернатора.

На пути к участникам шествия к Денису Паслеру с портретами воевавших родственников присоединились мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, член Совета федерации Виктор Шептий, собственник «Сима-ленда» Андрей Симановский, руководитель СКР по региону Богдан Францишко, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «9 Мая для меня — как Пасха, Христос Воскресе!»,— подчеркнул он в разговоре с чиновниками.

Представители власти во главе с господином Паслером прошли в шествии около 200 метров. Преодолев дистанцию, чиновники покинули площадь 1905 года и отправились в Верхнюю Пышму на закладку основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек, продлилось около часа.

Василий Алексеев