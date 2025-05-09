Риттер: военным США следовало принять участие в параде Победы в Москве

Американские военные должны были участвовать в сегодняшнем параде Победы в Москве, чтобы почтить память героев Второй мировой войны. Об этом заявил бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям и колумнист RT Скотт Риттер.

«Нам не нужно соревноваться с Россией в проведении парадов. Это их традиция, а не наша. Но мы могли бы — должны были бы что-то сделать»,— написал господин Риттер в соцсети X.

По его словам, США могли бы придать большее значение годовщине победы над нацистской Германией. Господин Риттер считает, что недавние действия президента Штатов Дональда Трампа создали неловкую ситуацию как для него самого, так и для всего американского народа.

Накануне господин Трамп назначил Днем победы во Второй мировой войне 8 мая. После этого он заявил, что США никогда не праздновали победу, «хотя она в основном благодаря нам случилась, нравится вам это или нет». Также в преддверии 9 Мая в Вашингтоне впервые с 2019 года прошло шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие около 150 человек.

Екатерина Отрашкевич