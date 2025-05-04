В Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка» впервые с 2019 года

В Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба российского посольства в США. В акции приняли участие около 150 человек. Шествие прошло от Белого дома по центральным улицам американской столицы, движение на них было перекрыто для марша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции «Бессмертный полк» во время шествия по улицам Вашингтона

Фото: РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» во время шествия по улицам Вашингтона

Фото: РИА Новости

Соотечественники трех поколений из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и города Вашингтон возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В мероприятии участвовал американский оркестр. Он исполнил песни «Марш Славянки», «Катюша» и «День Победы».

«Бессмертный полк» состоялся в Вашингтоне в шестой раз. Впервые акция прошла в 2015 году. После этого проводилась ежегодно до 2019 года. В 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. С 2022 года акция не проходила в стране из-за российско-украинского конфликта. На фоне смягчения отношений РФ и США мероприятие возобновили в годовщину Победы.

Екатерина Отрашкевич