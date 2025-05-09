Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Россиянка Мирра Андреева обыграла колумбийку Эмилиану Аранго и пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Матч продлился 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. В рейтинге WTA Андреева занимает 7-е место, Аранго — 97-е. В следующем этапе россиянка сыграет против чешской спортсменки Линды Носковой.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с турнира из-за травмы правого плеча. Ее заменила швейцарка Джил Тайхман.

Финальный матч турнира пройдет 17 мая. Действующей победительницей является полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова