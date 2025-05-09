Количество участников «Бессмертного полка» превзошло уровень 2022 года

По Невскому проспекту с плакатами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, 9 мая прошли 1,1 млн человек. Это число превышает показатель 2022 года, когда состоялась прошлая акция «Бессмертный полк». Тогда с фотографиями предков прошли более миллиона человек.

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Итоги шествия подвели в городском правительстве. Губернатор Петербурга Александр Беглов, который вместе с жителями города стал участником шествия, отметил, что возращение акции город очень ждал.

«В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город»,— подчеркнул глава Петербурга.

Губернатор прошел по Невскому проспекту с портретами отца — Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участники «Бессмертного полка» также принесли портреты бойцов спецоперации. Шествие стартовало в 14:00, акция длилась больше двух часов.

Татьяна Титаева