Песков: РФ будет игнорировать попытки создать в ЕС антироссийский трибунал

Россия не будет реагировать на планы некоторых стран Евросоюза учредить трибунал против РФ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на параде на Красной площади (9 мая 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на параде на Красной площади (9 мая 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня, 9 мая, Reuters сообщало, что во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, на ней обсуждалось создание трибунала, который будет судить руководство России.

Предложение поддержали 20 из 27 стран ЕС. Трибунал может начать работу в 2026 году под эгидой Совета Европы. Неназванный представитель Евросоюза отметил, что трибунал должен будет уважать иммунитет российских должностных лиц во время их нахождения у власти.