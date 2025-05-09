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10 тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка» в Ижевске

В шествии «Бессмертного полка» в Ижевске приняли участие 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Акция прошла по ул. Пушкинской от 2-й городской больницы до городской администрации сегодня, 9 мая, в районе 13.00. Кроме столицы Удмуртии, акция состоялась во всех городах и 18-ти районах республики.

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Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

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Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

В числе представителей власти, принявших участие в «Бессмертном полку» на улицах города, — глава Удмуртии Александр Бречалов, первый заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова, вице-премьер—министр социальной политики и труда Ольга Лубнина и министр экономики Анна Слугина. В составе колонны прошел и глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Напомним, «Бессмертный полк» не проводился в Удмуртии с 2022 года из соображений безопасности. Тогда в акции приняли участие почти 80 тыс. жителей. Ранее в Ижевске состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На центральную улицу города вывели 42 расчета из 2 тыс. человек.

Фотогалерея

Как Ижевск провел парад Победы

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парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующая фотография
1 / 22

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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