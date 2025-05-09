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обновлено 15:27

Штандарты вновь водрузили на плечи

Ижевск провел парад Победы с участниками СВО и залпом «Катюши» спустя два года

Спустя два года на центральную улицу Ижевска вывели 42 расчета численностью более 2 тыс. человек и десятки единиц военной техники для проведения юбилейного парада Победы: 80 лет назад Советский союз завершил кровопролитную Великую Отечественную войну (ВОВ). Впервые в состав пешей колонны вошли участники Специальной военной операции (СВО) — 52 ветерана. Во время торжественного мероприятия реактивная установка «Катюша» пустила несколько залпов. Как столица Удмуртии провела парад Победы — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующая фотография
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парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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