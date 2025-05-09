Штандарты вновь водрузили на плечи

Спустя два года на центральную улицу Ижевска вывели 42 расчета численностью более 2 тыс. человек и десятки единиц военной техники для проведения юбилейного парада Победы: 80 лет назад Советский союз завершил кровопролитную Великую Отечественную войну (ВОВ). Впервые в состав пешей колонны вошли участники Специальной военной операции (СВО) — 52 ветерана. Во время торжественного мероприятия реактивная установка «Катюша» пустила несколько залпов. Как столица Удмуртии провела парад Победы — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши» Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 22 парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши» Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: Данил Иванов парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии