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Штандарты вновь водрузили на плечи
Ижевск провел парад Победы с участниками СВО и залпом «Катюши» спустя два года
Спустя два года на центральную улицу Ижевска вывели 42 расчета численностью более 2 тыс. человек и десятки единиц военной техники для проведения юбилейного парада Победы: 80 лет назад Советский союз завершил кровопролитную Великую Отечественную войну (ВОВ). Впервые в состав пешей колонны вошли участники Специальной военной операции (СВО) — 52 ветерана. Во время торжественного мероприятия реактивная установка «Катюша» пустила несколько залпов. Как столица Удмуртии провела парад Победы — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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