Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником»,— уточнил господин Ушаков в интервью «Первому каналу».

ТАСС со ссылкой на источник в российских политических кругах сообщает, что посол США в Москве Линн Трейси решила пропустить парад Победы в Москве. Ранее ей в числе прочих дипломатов направили приглашение на торжественное мероприятие. При этом на Красной площади присутствовали несколько ветеранов из США. Их пригласили на парад вместе с ветеранами Второй Мировой войны из Монголии, Израиля и Армении.