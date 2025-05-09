Около 60 единиц военной ретротехники участвовало в шествии в Верхней Пышме

Шествие военной техники прошло в Верхней Пышме (Свердловская область) в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Его открыли полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер.

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«Сегодня, в день 80-летия Победы, я хочу сказать спасибо жителям Верхней Пышмы, которые в годы Великой Отечественной войны делали все возможное ради мирного неба над головой. Сегодня, как и тогда, вся страна объединилась ради общей цели. Всех с праздником, друзья, с Днем Победы!»,— сказал Артем Жога

«Парад дает возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, поблагодарить наших дорогих ветеранов за великий подвиг. С праздником, уральцы, с Днем Великой Победы!»,— добавил Денис Паслер.

В торжественном марше приняло участие порядка 60 единиц техники: танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, гражданские автомобили. Впервые в шествии участвовала американская техника, поставлявшаяся по ленд-лизу, такая как танк «Шерман» и грузовик «Студебекер».

После демонстрационных полетов пилотажной группы «Русь» Вяземского авиационного учебного центра на учебно-боевых истребителях L-29 «Альбатрос» состоялось шествие «Бессмертного полка».

Перед парадом Артем Жога и Денис Паслер заложили первый камень в основание будущей стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».

Демид Лобанов