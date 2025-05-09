В Верхней Пышме заложили стелу «Город трудовой доблести»
Церемония закладки основания стелы «Город трудовой доблести» прошла в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В ней приняли участие полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын, первый губернатор Эдуард Россель.
Церемония закладки основания стелы «Город трудовой доблести» прошла в Верхней Пышме
Фото: Telegram-канал Дениса Паслера
Почетное звание «Город трудовой доблести» Верхней Пышме было присвоено 15 января Указом президента Владимира Путина. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»,— сказано в документе. По данным полпредства УрФО, в годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме.
В ходе городского голосования 92% жителей посчитали, что стелу «Верхняя Пышма — город трудовой доблести» надо установить у главного входа в парк УГМК. Ее должны возвести ко Дню Победы 2026 года.