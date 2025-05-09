В Верхней Пышме заложили стелу «Город трудовой доблести»

Церемония закладки основания стелы «Город трудовой доблести» прошла в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В ней приняли участие полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын, первый губернатор Эдуард Россель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония закладки основания стелы «Город трудовой доблести» прошла в Верхней Пышме

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Церемония закладки основания стелы «Город трудовой доблести» прошла в Верхней Пышме

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Почетное звание «Город трудовой доблести» Верхней Пышме было присвоено 15 января Указом президента Владимира Путина. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»,— сказано в документе. По данным полпредства УрФО, в годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме.

В ходе городского голосования 92% жителей посчитали, что стелу «Верхняя Пышма — город трудовой доблести» надо установить у главного входа в парк УГМК. Ее должны возвести ко Дню Победы 2026 года.

Стефания Автомонова