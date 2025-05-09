В апреле стоимость аренды жилья выросла в двух районах Уфы

«Яндекс Аренда» проанализировала рынок аренды жилья в Уфе и выяснила, что самые низкие медианные ставки зафиксированы в Демском и Калининском районах — по 20 тыс. руб., а в Орджоникидзевском районе — 20,9 тыс. руб. Самая высокая ставка в Советском районе — 30 тыс. руб., сообщила пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В апреле заметный рост цен наблюдался в Советском и Кировском районах. В Советском районе ставка увеличилась на 6,7% и составила 30 тыс. руб., а в Кировском — на 2,8% до 28,7 тыс. руб. Рост связан с появлением более дорогих квартир, таких как трехкомнатная квартира в Советском районе за 109 тыс. руб. и двухкомнатная за 76 тыс. руб. В Кировском районе сданы в аренду двухкомнатная квартира за 136,5 тыс. руб. и трехкомнатная за 110 тыс. руб.

В Орджоникидзевском районе ставка долгосрочной аренды снизилась на 6,5%, до 21 тыс. руб., в Калининском — на 0,9%, до 20 тыс. руб., а в Октябрьском районе — на 0,8%, до 25 тыс. руб. В Ленинском и Демском районах зафиксировано незначительное колебание цен: в Ленинском ставка увеличилась на 0,1% до 23,3 тыс. руб., а в Демском — на 0,2% до 20 тыс. руб.

Олег Вахитов