SuperJob: 65% опрошенных уфимцев рады длинным выходным в мае

По данным опроса, проведенного SuperJob с 21 апреля по 6 мая, 65% опрошенных уфимцев положительно восприняли майские выходные дни. 17% отнеслись к ним равнодушно, а 8% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате», отметили в пресс-службе сервиса.

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10% респондентов затруднились с ответом: «С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим», цитирует SuperJob.

В мае в России выходные дни пришлись с 1 по 4 и с 8 по 11 число.

Олег Вахитов