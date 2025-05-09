Главе СКР доложат о наезде водителя электросамоката на девочку в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по сведениям о травмировании несовершеннолетней при наезде на нее водителя электросамоката в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах проверочных мероприятий. Исполнение поручения господина Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным СМИ, в среду, 7 мая, водитель электросамоката совершил наезд на 14-летнюю девочку в Волгограде, а затем скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Павел Фролов