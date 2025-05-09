В Уфе прошел парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Уфе на проспекте Октября прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах были ветераны, труженики тыла, участники боевых действий и их семьи, сообщает «Башинформ».

В параде участвовали 31 расчет, включая военнослужащих Уфимского гарнизона, юнармейцев, кадетов и ветеранов, а также бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, участвующие в специальной военной операции.

Зрители увидели механизированную колонну с техникой времен войны и современными боевыми машинами. Парад завершился выступлением аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» и творческих коллективов Уфы.

Олег Вахитов