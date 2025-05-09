Жители Башкирии предпочитают арендовать Cadillac в премиум-сегменте

Эксперты «Авито Авто» проанализировали интерес пользователей к аренде премиальных автомобилей в Башкирии в первом квартале 2025 года. Наибольший интерес жители республики проявили к автомобилям марки Cadillac, особенно их интересовала модель Cadillac CTS, отметили в пресс-службе «Авито Авто».

В топ-5 популярных премиум-брендов вошли Cadillac, Mercedes-Benz, Volvo, Audi и Lincoln. Особое внимание привлекли предложения по аренде автомобилей Audi, которые в 2,3 раза чаще просматривались, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среди моделей самым востребованным стал седан Cadillac CTS. В тройку лидеров также вошли две модели Mercedes-Benz: Maybach S-класс и CLA-класс AMG. Четвертое место занял кроссовер Mercedes-Benz G-класс, а пятое — спортивный седан Audi A4.

«Мы видим, что в России интерес к аренде “премиума” по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 27,2%. Во многом это обусловлено тем, что услуга становится более доступной благодаря развитию цифровых сервисов, которые делают ее безопаснее»,— отметил руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто» Илья Зарембо.

Олег Вахитов