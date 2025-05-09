Во время мероприятий, посвященных Дню Победы, в Казани будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 9 мая будут перекрыты некоторые улицы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани 9 мая будут перекрыты некоторые улицы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани с 7:00 до 23:00 проезжая часть будет закрыта по пр. Ямашева.

С 8:30 до 17:00 будут перекрыты дороги по улицам:

Большая Красная (от ул. Толстого до ул. Лобачевского);

Гоголя — на участке дороги от ул. Большая Красная до ул. Горького;

Джалиля;

Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. Горького);

Кремлевская — на участках дороги от улицы Лобачевского до улицы Университетская, а также от улицы Лобачевского до площади Первого Мая;

Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская);

Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского);

Муштари (от ул. Большая Красная до ул. Горького);

Кави Наджми;

Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. Горького);

Профессора Нужина (от ул. Университетская до ул. Пушкина);

Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Горького);

Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского);

Университетская (от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная)

С 19:00 до 23:00 будет перекрыта улица Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Бичурина).

Также с 8:00 до 12:00 перекроют ряд улиц в поселке Юдино. Будут перекрыты участки дороги от дома № 16, корп. 1 по ул. Революционной до ул. Ильича и от дома № 19/43 по улице Ильича до улицы Лейтенанта Красикова, а также от дома № 5/34 по улице Лейтенанта Красикова до дома № 3 по улице Бирюзовой.

Дарья Сайфиева