В Казани 9 мая будут перекрыты некоторые улицы
Во время мероприятий, посвященных Дню Победы, в Казани будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщили в мэрии Казани.
В Казани 9 мая будут перекрыты некоторые улицы
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В Казани с 7:00 до 23:00 проезжая часть будет закрыта по пр. Ямашева.
С 8:30 до 17:00 будут перекрыты дороги по улицам:
- Большая Красная (от ул. Толстого до ул. Лобачевского);
- Гоголя — на участке дороги от ул. Большая Красная до ул. Горького;
- Джалиля;
- Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. Горького);
- Кремлевская — на участках дороги от улицы Лобачевского до улицы Университетская, а также от улицы Лобачевского до площади Первого Мая;
- Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская);
- Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского);
- Муштари (от ул. Большая Красная до ул. Горького);
- Кави Наджми;
- Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. Горького);
- Профессора Нужина (от ул. Университетская до ул. Пушкина);
- Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Горького);
- Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского);
- Университетская (от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная)
С 19:00 до 23:00 будет перекрыта улица Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Бичурина).
Также с 8:00 до 12:00 перекроют ряд улиц в поселке Юдино. Будут перекрыты участки дороги от дома № 16, корп. 1 по ул. Революционной до ул. Ильича и от дома № 19/43 по улице Ильича до улицы Лейтенанта Красикова, а также от дома № 5/34 по улице Лейтенанта Красикова до дома № 3 по улице Бирюзовой.