В Тюмени прошли военный парад с конницей и шествие «Бессмертного полка»

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени прошел парад с участием военной техники и конницы. После этого несколько тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Среди них губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парад в Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Фото: Telegram-канал Александра Моора Глава Тюмени Максим Афанасьев (в центре) с участниками акции "Бессмертный полк" Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Следующая фотография 1 / 2 Парад в Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Фото: Telegram-канал Александра Моора Глава Тюмени Максим Афанасьев (в центре) с участниками акции "Бессмертный полк" Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Тюмени начались в 4 часа утра церемонией «Рассвет Победы», сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Участники акции, включая ветеранов и мэра Максима Афанасьева, собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы спеть военные песни и возложить цветы.

Стефания Автомонова