В Тюмени прошли военный парад с конницей и шествие «Бессмертного полка»
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени прошел парад с участием военной техники и конницы. После этого несколько тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Среди них губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Тюмени начались в 4 часа утра церемонией «Рассвет Победы», сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Участники акции, включая ветеранов и мэра Максима Афанасьева, собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы спеть военные песни и возложить цветы.