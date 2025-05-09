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В Тюмени прошли военный парад с конницей и шествие «Бессмертного полка»

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени прошел парад с участием военной техники и конницы. После этого несколько тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Среди них губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Парад в Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад в Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Глава Тюмени Максим Афанасьев (в центре) с участниками акции &quot;Бессмертный полк&quot;

Глава Тюмени Максим Афанасьев (в центре) с участниками акции "Бессмертный полк"

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

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Парад в Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Глава Тюмени Максим Афанасьев (в центре) с участниками акции "Бессмертный полк"

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Тюмени начались в 4 часа утра церемонией «Рассвет Победы», сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Участники акции, включая ветеранов и мэра Максима Афанасьева, собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы спеть военные песни и возложить цветы.

Стефания Автомонова

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