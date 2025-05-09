В Саратове при столкновении автобуса и легковушки погиб водитель

В Саратове в результате столкновения заказного автобуса и автомобиля «ВАЗ-2109» погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 06:40 сегодня, в пятницу, на пересечении улиц Шехурдина и Тулайкова. В ДТП не выжил водитель отечественной машины. Также пострадала пассажирка этого транспортного средства. Женщину пришлось доставать из автомобиля спасателям при помощи гидравлического инструмента. Ее доставили в лечебное учреждение.

В ГИБДД отметили, что пострадавшей оказалась 68-летняя женщина. За рулем автобуса, которому предстояло отправиться из Саратова в Волгоград, находился 48-летний мужчина.

Павел Фролов