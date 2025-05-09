Глава СКР запросил доклад по делу о смерти младенца в больнице Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах расследования уголовного дела по факту смерти грудного ребенка в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР ранее возбудили по факту смерти младенца уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Как выяснилось, в феврале этого года врачи провели мальчику с врожденным пороком сердца оперативное вмешательство. Младенца выписали из лечебного учреждения, но на протяжении месяца после этого никто из медиков не следил за его состоянием.

В марте ребенку стало хуже, его доставили в больницу еще раз. На следующий день малыш умер в реанимационном отделении.

Павел Фролов