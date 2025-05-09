Пристава на Кубани проверяют после блокировки счетов семьи участника СВО

Прокуратура Краснодарского края добилась восстановления прав супруги участника специальной военной операции, столкнувшейся с бездействием судебных приставов. Обращение женщины, поступившее в органы надзора, касалось длительного сохранения ареста на ее банковских счетах, несмотря на полное погашение кредитной задолженности, взысканной по исполнительному производству, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По поручению краевой прокуратуры ситуацию проверил прокурор Динского района. Было установлено, что после исполнения должницей всех обязательств пристав не снял обеспечительные меры, нарушив требования действующего законодательства. После вмешательства прокурора ограничения были оперативно отменены, а материалы проверки направлены в адрес руководства территориального управления службы судебных приставов для решения вопроса о привлечении ответственного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

Вячеслав Рыжков