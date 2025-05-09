Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на 80-летие Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы, пишет «РИА Новости». Парад Победы начнется на Красной площади в 10:00. На мероприятии будет представлена Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении.

Помимо господина Бердымухамедова на парад Победы прибудут лидеры более 20 иностранных государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент Туркмении принимал участие в торжественной церемонии и в 2024 году. Тогда в России отмечалась 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.