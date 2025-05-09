Рустам Минниханов: Весна 45-го года показала миру: нас невозможно сломить
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей и гостей республики с Днем Великой Победы в своем Telegram-канале.
Рустам Минниханов: Весна 45-го года показала миру: нас невозможно сломить
Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова
«Весна 45-го года показала всему миру: нас невозможно сломить! Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям, отдавшим жизнь за мирное небо!» — написал глава республики.
Рустам Минниханов отметил, что Татарстан внес большой вклад в победу России в Великой Отечественной войне.
В честь празднования 9 Мая в республике будет действовать ряд ограничений для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий.