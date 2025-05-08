В Пензе прокуратура начала проверку после повреждения флага Победы подростками

Прокуратура Октябрьского района Пензы приступила к проверке обстоятельств инцидента с флагом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным СМИ, накануне, 7 мая, несовершеннолетние сняли и повредили флаг Победы. Произошло это на ул. Циолковского областного центра.

В ходе проверки прокуратуре Октябрьского района предстоит оценить действия подростков и их законных представителей, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как только проверочные мероприятия завершатся, надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов