В Новороссийске ограничат движение транспорта из-за Парада Победы

С 5:00 до 14:00 9 мая в Новороссийске изменят схему движения общественного и личного транспорта в связи с проведением Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Муниципальные власти призвали горожан отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Изменения коснутся как городских, так и пригородных маршрутов.

Троллейбусы №6, №10, №12 и №7 будут курсировать по сокращенным маршрутам с разворотом на улицах Магистральной и Революции 1905 года. Автобусы направят в объезд центральных улиц по улицам Цедрика, Советов, Видова, Мира, Сипягина, Энгельса и Толстого. Некоторые маршруты получат новые точки отправления: например, №2М и №2 — от пересечения улиц Видова и Свободы.

Пригородные маршруты №101М–106М временно будут отправляться от остановки «Лесхоз» на Анапском шоссе. Власти просят заранее планировать маршруты и избегать мест скопления транспорта.

Анна Гречко