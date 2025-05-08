В Астраханской области в ДТП пострадали двое детей, прокуратура начала проверку

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по ДТП, в которых пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Одна из дорожных аварий произошла накануне, 7 мая, на ул. Набережная Приволжского затона Кировского района Астрахани. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не уступил дорогу и сбил двух пешеходов, включая девочку 2007 года рождения.

Также 7 мая произошло ДТП в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района. При столкновении с «Лифаном» пострадал ребенок 2010 года рождения. Пострадавших детей доставили в медучреждения.

Прокуратура области поставила на контроль ход административных расследований, организованных уполномоченным органом по данным фактам. Также надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов