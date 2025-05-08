Цены на билеты в Казанском государственном цирке вырастут до среднерыночной стоимости билетов на массовые развлекательные мероприятия по республике с 1 июля. Об этом сообщили на сайте цирка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский цирк поднимает цены на билеты с 1 июля

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Казанский цирк поднимает цены на билеты с 1 июля

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Самый дешевый билет будет стоить 1 тыс. руб., а самый дорогой обойдется в 3 тыс. руб.

Рост цен связан с увеличением расходов цирка и экономической ситуацией.

«Это вынужденная мера. Требования к Казанскому цирку возрастают, от нас ждут все более качественных и масштабных зрелищ, наш зритель становится взыскательнее, хочет удивляться и радоваться с каждой новой программой. При этом все вокруг сильно дорожает. Поэтому, к нашему большому сожалению, мы вынуждены увеличить стоимость билетов» — отметила директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Льготная программа в цирке останется неизменной.

Скидки на билеты, как и раньше, смогут получить многодетные семьи (20%), студенты и пенсионеры (15%), инвалиды всех категорий и участники боевых действий (30%), а также именники (10%).

Дети мобилизованных, участников СВО, а также сироты и дети до 5 лет в сопровождении взрослых и дальше смогут посещать мероприятия бесплатно.

Дарья Сайфиева