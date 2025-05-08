Hurriyet: Трамп попросил Эрдогана выступить посредником по Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о посредничестве в конфликте на Украине. Господин Эрдоган попросил США посодействовать в прекращении огня в секторе Газа. Подробности о переговорах президентов США и Турции узнал турецкая газета Hurriyet.

Официально администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о совместных усилиях в урегулировании украинского конфликта. Сами переговоры господин Эрдоган назвал продуктивными.

Как пишет Hurriyet, Дональд Трамп отметил способность господина Эрдогана вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «РИА Новости». В связи с этим господин Трамп предложил турецкому коллеге выступить посредником.