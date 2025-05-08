В Саратовской области за сутки огнеборцы потушили 26 пожаров

На территории Саратовской области за минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 26 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Пугачеве загорелась кровля гаража. В тушении пожара на 24 кв. м принимали участие два расчета. На ул. Кузнецова в Саратове горел вагончик на 15 кв. м. На ул. Одесской областного центра произошел пожар в расселенном двухэтажном доме. Там огонь распространился на 40 кв. м.

В Энгельсском районе жертвой пожара стал мужчина. В Петровске в результате возгорания в частном доме отравился дымом 70-летний мужчина. Его доставили в больницу. Площадь пожара составила 62 кв. м. Во всех остальных случаях горели мусор и сухая растительность.

Павел Фролов