Следствие проверяет сведения о ненадлежащем содержании памятника в Балакове

В Саратовской области следствие приступило к проверке информации о ненадлежащем содержании памятника в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

О ненадлежащем содержании памятника Борцам революции в Балакове ранее написали СМИ. Отмечалось, что повреждены постамент памятника и часть композиции, облезла краска.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только завершится проверка, будет принято соответствующее решение.

Павел Фролов