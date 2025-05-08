МИД Чехии: Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу в Праге

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Россия «не имеет никаких прав» на памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Он сообщил об этом после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении местонахождения памятника.

«...Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве…»,— написал господин Липавский в соцсети Х.

Ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский сообщил о том, что направил ноту в МИД Чехии с просьбой помочь найти и осмотреть памятник.

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей. Тогда сообщалось о планах перенести его на другое место. Минобороны РФ обратилось в Чехию с просьбой передать монумент Москве, но чешская сторона отказалась. Было возбуждено уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России. (ч. 3 ст. 354.1 УК).