Adidas и Volkswagen признали ответственность за приход нацистов к власти

49 немецких компаний, среди которых Adidas, Volkswagen, Bosch и BMW, подписали совместное заявление, в котором признали свою ответственность за содействие национал-социалистическому режиму в Германии в 1930-е годы. Документ был опубликованный изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны.

В тексте заявления отмечается, что без участия бизнеса приход Адольфа Гитлера к власти в 1933 году был бы невозможен. Задача сделать память о преступлениях нацистов того времени видимой — лежит в том числе и на бизнесе, считают авторы. «В 1933 году и позже слишком многие молчали, отворачивались и хранили молчание. Это порождает нашу ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее»,— сказано в документе.

Среди подписавших документ — компании Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall и Adidas.