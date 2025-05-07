Екатеринбургская «Ночь музеев-2025» представит более 100 площадок

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге 17 мая. Она объединит 101 площадку с экспозициями, посвященными теме «Герои», сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Мероприятие традиционно приурочено к международному дню музеев (18 мая) и включает в себя дневную детскую программу с 11:00 до 17:00 и основную ночную программу с 18:00 до 02:00.

В этом году «Ночь музеев» в Екатеринбурге представит как популярные городские музеи, так и новые площадки, включая Музей истории ЗАГС, Вознесенское Архиерейское подворье и выставочное пространство детской библиотеки №5 «Малая Герценка».

Посетители смогут приобрести «единый билет» (500 руб.), который позволит посетить пять площадок из специального списка, в который вошли 27 площадок. Кроме того, в этом году будет доступно 39 бесплатных площадок.

«Ночь музеев» проходит в городе в 19-й раз. В прошлом году проект объединил 88 музейных площадок, а тема акции была приурочена к Году семьи в России: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Общее число посетителей площадок составило около 70 тыс. человек. Акцию курирует городской Департамент культуры, мероприятие проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга.

Полина Щуцкая