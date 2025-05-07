Песков назвал обстоятельными переговоры Путина и Мадуро

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили на переговорах в Кремле сотрудничество во всех областях. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал переговоры двух лидеров «очень обстоятельными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конкретные дела обсуждались: энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия, проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке, с заинтересованностью российских компаний в инвестициях в Венесуэле»,— уточнил он.

По итогам переговоров лидеры также подписали договор о стратегическом партнерстве. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизма, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву с официальным визитом в ночь с 6 на 7 мая. В российской столице он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анастасия Домбицкая