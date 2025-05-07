По уровню риска рассчитайтесь

Несмотря на угрозы со стороны киевской власти, от проведения традиционных военных парадов в честь Дня Победы пока отказались только в самых близких к Украине регионах. Напротив, 80-летие Победы стало поводом для возвращения торжеств на улицы городов, где их не видели уже несколько лет: Саратова, Пскова, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Ханты-Мансийска и некоторых других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция парада Победы в Воронеже (3 мая 2025 года)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Репетиция парада Победы в Воронеже (3 мая 2025 года)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

5 мая об отказе от проведения военного парада сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, это решение продиктовано «соображениями безопасности». Также «по понятным каждому севастопольцу причинам» власти не публикуют расписание запланированных праздничных мероприятий, добавил градоначальник.

Последний раз сухопутный парад проводился в Севастополе в 2022 году, морской — в 2020-м.

В Керчи тоже не будет запланированного парада. Об этом 19 марта рассказал глава города Олег Каторгин, сославшись на «желтый» уровень террористической опасности (действует в Крыму с 2023 года). По данным “Ъ”, аналогичное решение региональные власти приняли и в отношении парада в Симферополе, хотя официально глава Республики Крым Сергей Аксенов о этом пока не сообщал.

В Краснодаре отменили марш парадных расчетов территориального гарнизона. «Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность»,— объяснил 24 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев, добавив, что «рисковать жителями» власти не могут. В то же время в Новороссийске, который подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 3 мая, запланированный парад состоится. В прошлом году город-герой принимал его без зрителей, но на этот раз планируется полноценное мероприятие. В Ростове-на-Дону год назад парад тоже проходил без зрителей. Не исключено, что аналогичные меры безопасности будут приняты и в нынешнем году, однако окончательного решения по формату пока нет, сообщили “Ъ” в региональном правительстве.

Из регионов, где действует «средний уровень реагирования», парад вновь состоится только в Воронежской области.

В Брянске проход военнослужащих местного гарнизона решили не проводить со ссылкой на режим контртеррористической операции (введен после прошлогоднего вторжения вооруженных сил Украины), а в Белгороде — на сложную оперативную обстановку. Не будет мероприятия также в Курской области, которая в августе 2024-го приняла на себя удар ВСУ.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов, где действует «уровень повышенной готовности», от марша парадных колонн отказались только липецкие и рязанские власти (в Рязани проход военнослужащих будет заменен шествием с 300-метровой георгиевской лентой). В Калужской области мероприятия пройдут в городах воинской славы Козельске и Малоярославце. В административном центре региона парад не проводится с 2020-го. Не будет его и в Кабардино-Балкарии (Северо-Кавказский федеральный округ, где действует «базовый уровень готовности»).

При этом в субъектах, удаленных от границы с Украиной, 80-летие Победы стало поводом для возобновления торжественных маршей, которые не проводились последние несколько лет.

Например, военнослужащие Псковского гарнизона пройдут строем по центральной площади областного центра впервые с 2022 года. Вновь увидят сводный полк жители Чебоксар (в 2023-м марш был отменен по соображениям безопасности). Торжественное мероприятие вернется на улицы Саратова и Ижевска. Впервые с 2022-го промаршируют войска Тюменского гарнизона. В Ханты-Мансийском автономном округе снова будут организованы марши, которые ранее два года не проводились из солидарности с другими субъектами РФ.

В год 80-летия Победы на улицы многих российских городов впервые с 2022-го вернется и акция «Бессмертный полк». По данным организаторов, в очном формате она пройдет сразу в 57 регионах.

Андрей Прах, Иван Кириакидис, корсеть “Ъ”