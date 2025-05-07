В Новороссийске крейсер «Михаил Кутузов» даст орудийный залп в честь 9 Мая

Орудийный залп в честь 80-летия Великой Победы будет дан в Новороссийске с борта крейсера «Михаил Кутузов» 9 мая в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Традиционная акция "Выстрел памяти" призвана напомнить о наших соотечественниках, которые ценою своей жизни обеспечивали мир и благополучие нашей страны»,— говорится в сообщении.

Также 9 мая в 22:00 в районе Западного мола прогремит артиллерийский салют. Ранее «Выстрел памяти» был дан в Новороссийске 23 февраля в День защитника Отечества.

Корабль-музей «Михаил Кутузов» является филиалом Центрального военно-­морского музея в Новороссийске, относится к числу объектов культурного наследия федерального значения, включен в реестр ЮНЕСКО как корабль-­памятник. В настоящее время крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис (серия послевоенных советских легких артиллерийских крейсеров) существует в России и в мире в единственном экземпляре.

Алена Воробьева