В Бурятии площадь лесных пожаров выросла за сутки в пять раз

По информации агентства лесного хозяйства Бурятии, по состоянию на 7 мая в республике действует 17 лесных пожаров площадью 6,2 тыс. га. Днем ранее количество очагов возгорания было таким же, но их площадь составляла 1,2 тыс. га.

Ухудшение лесопожарной обстановки в агентстве связывают с тяжелыми погодными условиями, в частности с «ветровой нагрузкой, большим количеством горючего материала и мерзлой землей». Уточняется, что пожары имеют «низкую интенсивность». Угрозы населенным пунктам нет. В борьбе с пожарами задействованы 291 человек и 56 единиц техники.

Влад Никифоров, Иркутск